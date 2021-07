Business news: Unhcr, in Burkina Faso numeri record di persone costrette a fuggire dalle incessanti violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr) chiede un’azione concertata per far fronte ai numeri record di persone costrette a fuggire sia all’interno del paese sia oltre i confini nazionali a causa di attacchi sempre più frequenti e violenti contro i civili e le forze di sicurezza in Burkina Faso per mano di gruppi jihadisti. Secondo nuovi dati del governo burkinabé, resi noti questa settimana, sono oltre 1,3 milioni i cittadini costretti a fuggire all’interno del paese in poco più di due anni: il sei per cento della popolazione è ora rappresentato da sfollati interni. La migrazione forzata all’interno del paese, afferma l'Unhcr in una nota, non accenna a rallentare, considerato che le aggressioni ai danni di civili e forze di sicurezza continuano ininterrotte. Nella prima metà del 2021, 237 mila persone sono fuggite dirigendosi in altre aree del paese, un incremento netto rispetto alle 96 mila registrate durante la seconda metà del 2020. (Res)