Business news: Vietnam, esteso fino al primo agosto il “lockdown” a città di Ho Chi Minh

- Il Vietnam estenderà fino al primo agosto prossimo le rigide misure di controllo del Covid-19 in vigore a città di Ho Chi Minh, dove si registra la gran parte dei contagi legati all’ultima ondata pandemica. Lo ha annunciato la municipalità in un comunicato. “A causa della rapida e impredicibile natura della variante Delta e al fine di proteggere le persone e minimizzare i decessi, le autorità cittadine hanno deciso di rafforzare una serie di misure per controllare l’epidemia”, si legge nel documento. Secondo il quotidiano “Tuoi Tre”, sarà ridotto il numero di attività consentite in città: i servizi bancari e finanziari saranno ridotti a livelli minimi e tutti i progetti edilizi non necessari saranno sospesi. Già in base alle attuali misure, in vigore dallo scorso 9 luglio, i cittadini sono invitati a restare a casa, non possono radunarsi in più di due e non possono utilizzare i servizi di trasporto pubblico. Dallo scorso aprile, da quando è iniziata l’ultima ondata di contagi, il Vietnam ha imposto rigide restrizioni ai movimenti in circa un terzo delle sue 63 città e province, inclusa la capitale Hanoi. Giovedì 22 luglio il ministero della Sanità ha registrato 6.194 nuovi casi Covid, che rappresenta un record nazionale. A città di Ho Chi Minh fa capo circa il 60 per cento dei contagi totali, 74.371. (Fim)