Business news: Iran, il 22 luglio partirà primo carico di petrolio esportato dal mare dell’Oman

- Il primo carico di petrolio iraniano esportato dal terminal portuale di Jask, nel Mare dell’Oman, partirà giovedì prossimo, 22 luglio. Lo ha annunciato l’amministratore delegato della Compagnia petrolifera nazionale iraniana (Nioc), Masoud Karbasian, sottolineando che il greggio ha raggiunto il terminal attraverso il nuovo oleodotto Goreh-Jask, lungo circa 1.000 chilometri. Il lancio del vasto progetto nazionale per il trasporto di greggio da Goreh a Jask è “un grande onore per la grande industria petrolifera del Paese”, ha sottolineato il dirigente. Oltre a diversificare i terminal di partenza del petrolio e sviluppare l’area di Makran, l’invio di carichi di greggio da Jask permetterà di sviluppare ulteriormente le attività economiche e produttive della regione, con la costruzione nel prossimo futuro di raffinerie e industrie petrolchimiche, ha aggiunto Karbasian. Il nuovo oleodotto, del diametro di 1,16 metri, collega la provincia di Bushehr, nel sud-ovest dell'Iran, con Jask, sulla costa meridionale del Golfo dell’Oman. Il terminal di Jask fornirà un'alternativa al punto di carico dell'isola di Kharg - da cui viene spedita la maggior parte del greggio iraniano - e ai più piccoli terminal di Lavan, Sirri e Soroush. Le esportazioni iraniane di condensato sono servite normalmente dal terminal di Assaluyeh. In passato, l'Iran ha fatto affidamento in modo massiccio sull'Isola di Kharg per le sue spedizioni di greggio: a fronte di una media di 2,036 milioni di barili al giorno che l'Iran ha esportato nel periodo gennaio-marzo 2018 - il trimestre più recente prima dell'introduzione delle ultime sanzioni statunitensi - per l'isola di Kharg sono transitati circa 1,974 milioni di barili al giorno, quasi il 97 per cento del totale. Anche se i dati più recenti relativi alle esportazioni di petrolio iraniane sono ignoti, a causa della tendenza delle petroliere a spegnere i loro transponder, gli analisti affermano che le esportazioni di greggio iraniano sono aumentate negli ultimi mesi tra i 650 mila e 750 mila barili al giorno, diretti perlopiù ad alcune raffinerie indipendenti cinesi e alcune in Siria. (Res)