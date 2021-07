Business news: Libano, famiglie spendono in alimenti cinque volte il salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le famiglie del Libano spendono attualmente cinque volte il salario minimo mensile, soltanto per procurarsi gli alimenti. E’ quanto emerge da un rapporto dell’Osservatorio per le crisi della American University di Beirut, citato dal quotidiano panarabo "Asharq al Awsat". In base agli ultimi prezzi registrati lo scorso luglio, senza prendere in considerazione i costi aggiuntivi di acqua, elettricità e gas, una famiglia di cinque persone spende per nutrirsi più di 3,5 milioni di lire libanesi, a fronte di un salario minimo nazionale di appena 675 mila lire. Quest’ultimo, pari a circa 450 dollari secondo il tasso di cambio ufficiale, equivale attualmente ad appena 30 dollari sul mercato nero. Mentre dal 2019 la lira ha perso più del 90 per cento del proprio valore, il costo del cibo negli ultimi due anni è aumentato del 700 per cento, incremento che ha assistito a un’accelerazione nelle ultime settimane. “Il prezzo del paniere alimentare di base è cresciuto di più del 50 per cento in meno di un mese”, afferma l’Osservatorio. Il Paese dei cedri attraversa attualmente una delle peggiori crisi economiche e finanziarie dal 1850, dopo la quale più di metà della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. (Res)