Business news: fiera del commercio e degli investimenti Cifit, 21ma edizione a Xiamen dall'8 all'11 settembre

- La 21ma edizione della fiera cinese del commercio e degli investimenti Cifit (China international fair for investment & trade) si terrà a Xiamen, città portuale sulla costa sud-orientale della Cina, dall'8 all'11 settembre di quest'anno. Lo ha confermato in conferenza stampa Wang Shouwen, viceministro e vicerappresentante cinese per il Commercio internazionale. La Cifit, approvata dal Consiglio di Stato, si svolge ogni anno a Xiamen. I temi di quest'anno, "Introducing Fdi" (Foreign direct investment) e "Going Global", si concentreranno su nazionalità e internazionalità, promozione di politiche di investimento e negoziazione di investimenti, sviluppo coordinato dell'economia nazionale e regionale, nonché scambi economici e commerciali attraverso lo Stretto di Taiwan. (Cip)