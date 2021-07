Business news: Cina, reddito dei residenti nelle aree rurali aumentato del 14 per cento nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il reddito disponibile dei residenti nelle aree rurali della Cina ha raggiunto 9.248 yuan (circa 1.426 dollari Usa) pro capite nel primo semestre, con un aumento del 14,1 per cento su base annua in termini reali al netto dei fattori di prezzo. Lo ha riferito Zeng Yande, un alto funzionario del ministero dell'Agricoltura in una conferenza stampa. "Il ritmo di crescita del reddito dei residenti rurali è di 3,4 punti percentuali più veloce di quello dei residenti urbani", ha evidenziato Zeng. La produzione agricola cinese e l'economia rurale "hanno prosperato nella prima metà dell'anno, mentre la produzione estiva di cereali è aumentata di 2,97 milioni di tonnellate rispetto allo scorso anno a 145,8 milioni di tonnellate, raggiungendo un livello record", ha precisato il funzionario. L'area di semina totale del grano estivo è aumentata di 265.500 ettari, invertendo una tendenza al calo di cinque anni. I dati dell'Ufficio nazionale di statistica hanno mostrato che la produzione di carne suina è aumentata del 35,9 per cento anno su base annua a 27,15 milioni di tonnellate nel periodo gennaio-giugno. Anche la produzione di altri importanti prodotti agricoli come carne di manzo, montone, carne di pollame, latte e prodotti acquatici è aumentata nel periodo e la fornitura di frutta e verdura è stata sufficiente, ha reso noto Zeng. (Cip)