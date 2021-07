Business news: Volvo acquisirà quote della società madre Geely Holding in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa costruttrice di automobili Volvo ha raggiunto un accordo per rilevare la società madre Geely Holding, partener dalle sue joint venture in Cina, con l'obiettivo di acquisire la piena proprietà delle sue fabbriche e attività di vendita nel più grande mercato automobilistico del mondo. Lo ha reso noto Volvo tramite una nota, menzionando gli impianti di produzione a Chengdu e Daqing e lo stabilimento di ricerca a Shanghai. "Con questo accordo, Volvo diventerà la prima grande casa automobilistica non cinese con il pieno controllo delle sue attività cinesi", ha dichiarato l'amministratore delegato della casa automobilistica, Hakan Samuelsson. Volvo ha anche annunciato che le transazioni, soggette all'approvazione normativa, saranno eseguite in due fasi, a partire dal 2022, quando il requisito della joint venture per la produzione di auto in Cina sarà revocato, e saranno formalmente completate nel 2023. La casa automobilistica con sede a Göteborg, acquistata da Ford nel 2010, sta valutando le opzioni del mercato dei capitali, tra cui una potenziale offerta pubblica iniziale (Ipo) e la quotazione in borsa. (Cip)