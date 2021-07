Business news: il colosso siderurgico Posco registra utili record

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso della siderurgia sudcoreano Posco ha registrato un utile operativo senza precedenti nel secondo trimestre 2021, per effetto della forte domanda d'acciaio da parte dei costruttori di navi e del settore degli elettrodomestici globali. Tra aprile e giugno scorsi l'utile operativo di Posco ha registrato un balzo del 1.100 per cento annuo, da 170 miliardi a 2.200 miliardi di won (1,9 miliardi di dollari). L'utile netto è aumentato del 1.710 per cento annuo a 1.800 miliardi di won. Il volume d'affari è aumentato in un anno del 33,3 per cento, a 18.300 miliardi di won. La crescita dell'utile operativo è stata del 41,9 per cento rispetto al primo trimestre. (Git)