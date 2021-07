Business news: Covid, Toyota blocca la produzione presso i suoi stabilimenti in Thailandia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di automobili statunitense Toyota Motor ha bloccato le operazioni presso i suoi tre stabilimenti produttivi in Thailandia in risposta alla propagazione della variante Delta del nuovo coronavirus, che ha causato disturbi alla catena di fornitura della componentistica per le automobili. Il blocco delle attività è iniziato mercoledì 21 luglio, e si protrarrà almeno sino al 28 luglio prossimo, sulla base di periodiche "valutazioni della situazione". (Fim)