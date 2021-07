Business news: Singapore, Easybook riceve 5 milioni di dollari da fondo malesiano Emissary

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma online di Singapore Easybook, attraverso la quale è possibile prenotare biglietti per treni, autobus e traghetti, ha raccolto circa 5 milioni di dollari dal fondo d’investimento della Malesia Emissary Capital. Lo scrive il portale “Channel News Asia” citando il fondatore e amministratore delegato della startup singaporiana, William Lee, secondo cui Easybook utilizzerà i nuovi fondi per investire nel marketing online, per effettuare nuove assunzioni e per superare la crisi legata alla pandemia di Covid-19, che ha duramente colpito il settore dei viaggi e dei trasporti. L’azienda dovrebbe anche mettere da parte una fetta del nuovo capitale per la definizione di nuovi sistemi di vendita biglietti per soggetti attivi nel settore dei trasporti, in particolare in Indonesia e in Malesia. (Fim)