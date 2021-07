Business news: Expo 2020, iniziata la vendita dei biglietti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I biglietti per Expo 2020 Dubai sono stati messi in vendita consentendo agli ospiti di pianificare in anticipo le loro visite negli Emirati Arabi Uniti. I biglietti sul sito ufficiale dell'evento “expo2020dubai.com” o tramite oltre 2.500 distributori di biglietti autorizzati, inclusi agenti di viaggio online, tour operator e Hotel e compagnie aeree, da più di 100 mercati in tutto il mondo. Il prezzo di un biglietto giornaliero è di 95 dirham (26 dollari), mentre il prezzo di un biglietto che consente l'ingresso per 30 giorni consecutivi è di 195 dirham (53 dollari) e il prezzo di un biglietto stagionale, che consente l'ingresso a un numero illimitato di volte durante i sei mesi dell'evento è di 495 dirham (135 dollari), secondo il quotidiano emaratino "Al Bayan". I biglietti per Expo 2020 forniscono l'ingresso a tutti i padiglioni, eventi e spettacoli dal vivo. (Res)