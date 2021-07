© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese del commercio elettronico Alibaba presenterà i suoi risultati finanziari per il trimestre conclusosi lo scorso 30 giugno prima dell'apertura del mercato statunitense, martedì 3 agosto 2021, e terrà una teleconferenza per discutere i risultati finanziari lo stesso giorno. Lo ha annunciato in un comunicato la stessa società. (Cip)