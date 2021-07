Business news: Cina, Kodak rimuove foto dello Xinjiang dai propri profili social

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di tecnologie fotografiche statunitense Kodak ha rimosso degli scatti ritraenti lo Xinjiang cinese dalla sua pagina Instagram perché "Kodak non è piattaforma di commento politico". Lo riferisce la stessa società in una nota resa pubblica su Instagram, dopo aver rimosso i contenuti di proprietà del fotografo Patrick Wack. Il fotografo, che ha viaggiato nella regione nord-occidentale della Cina dal 2016 al 2020, ha descritto i suoi scatti come simili ad una "distopia orwelliana". "Le immagini e i commenti pubblicati su Instagram non rappresentano Kodak e sono stati rimossi, ci scusiamo per eventuali fraintendimenti", fa sapere la società fotografica. In una dichiarazione separata pubblicata sulla piattaforma WeChat, la società ha promesso di "rispettare il governo cinese e la legge cinese", si legge nella nota. (Cip)