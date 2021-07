Business news: disoccupazione Usa, richieste di sussidio aumentano di 51 mila unità nell’ultima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le richieste di sussidio di disoccupazione negli Stati uniti sono tornate a crescere negli ultimi sette giorni, salendo a quota 419 mila con un aumento di 51 mila unità rispetto alla settimana precedente. Lo indicano i dati diffusi dal dipartimento del Lavoro. Il numero delle richieste è tornato a un livello simile a quello registrato all’inizio del mese di giugno, in un momento in cui quasi metà degli Stati Usa si muove per mettere fine ai programmi di disoccupazione aperti per far fronte alla crisi legata alla pandemia di Covid-19. Il numero di statunitensi che conta sui sussidi di disoccupazione era calato fortemente (di 1,2 milioni) tra l’ultima settimana di giugno e la prima di luglio, attestandosi a 12,6 milioni. Secondo il “Wall Street Journal”, gli ultimi numeri sulla disoccupazione mostrano come la ripresa negli Stati Uniti resti incerta. L’economia Usa è cresciuta in maniera robusta nella prima parte del 2021 e dovrebbe continuare a espandersi nei mesi a venire, ma il mercato del lavoro continua a registrare un andamento altalenante, secondo diversi esponenti repubblicani legato proprio alla presenza di sussidi di disoccupazione di disincentiverebbero la ricerca attiva di un lavoro da parte di molti statunitensi. (Nys)