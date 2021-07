Energia: Gazprom non esclude aumento transito di gas attraverso l'Ucraina dopo il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica russa Gazprom non esclude l'aumento del transito di gas attraverso l'Ucraina dopo il 2024 in conformità con i futuri contratti con l'Unione europea. "Abbiamo preso conoscenza della dichiarazione dell'amministratore delegato dell'ucraina Naftogaz, Yuriy Vitrenko. Notiamo che nessuno ha offerto all'Ucraina di acquistare gas russo. I commenti del presidente del consiglio di amministrazione di Gazprom, Alexej Miller, erano rivolti ai nostri partner tra i paesi dell'Ue, prima di tutto la Germania", ha affermato Gazprom in una nota. Miller aveva precedentemente affermato alla stampa che il colosso dell'energia potrebbe aumentare il transito dopo il 2024 se fosse ritenuto economicamente fattibile e se il sistema di transito dell'Ucraina dovesse rimanere idoneo. L'amministratore delegato di Naftogaz, Vitrenko, ha da parte sua affermato che il transito in cambio di quelli che ha definito acquisti "svantaggiosi" di gas russo è inaccettabile. "Stiamo parlando dei volumi di transito attraverso l'Ucraina dopo il 2024 in conformità con i nuovi acquisti di gas russo da parte delle società dei paesi dell'Ue con nuovi contratti, e anche delle nostre preoccupazioni relative alla questione della decarbonizzazione dell'economia dell'Ue, tra le altre cose ", ha aggiunto la società. (Rum)