Business news: videogiochi, cinese Tencent acquista sviluppatore britannico Sumo

- La multinazionale cinese della tecnologia Tencent acquisterà lo sviluppatore di videogiochi britannico Sumo con un accordo finanziario da 1,27 miliardi di dollari. Lo ha reso noto la stessa compagnia, che possiede già una quota dell'8,75 per cento in Sumo. Gli azionisti di Sumo, che ha sede a Sheffield, riceveranno 513 centesimi di sterlina (sei euro circa) per azione, con un premio del 43 per cento rispetto all'ultima quotazione e che valuta la società britannica 919 milioni di sterline. L'accordo arriva giorni dopo che il regolatore del mercato cinese ha deciso di bloccare i piani di Tencent per unire i siti di streaming di videogiochi Huya e DouYu. Tencent, con partecipazioni in società che producono titoli come "Fortnite" e "League of Legends", è il secondo gruppo di videogiochi al mondo per fatturato dopo Sony. (Cip)