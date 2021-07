Ungheria: migliaia di persone in piazza a Budapest contro legge anti-Lgbtq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone sono scese in piazza oggi a Budapest per protestare contro il disegno di legge anti-Lgbtq adottato dal governo del primo ministro Viktor Orban. Secondo quanto riferito dai media locali, più di 10 mila persone hanno preso parte alla colorata parata che si è spostata lungo il centro della capitale ungherese prima di attraversare il fiume Danubio per finire in un parco. Un gruppo di circa 200 contro-manifestanti lungo il percorso ha sfilato esponendo striscioni con la scritta "Stop alla pedofilia Lgbtq" e ha urlato insulti omofobici alle forze di polizia che li separavano dai manifestanti. Il disegno di legge è difeso da Orban come a tutela dei minori, tuttavia i leader della comunità Lgbtq accusano il provvedimento di stigmatizzare le persone gay e di sostenere il sostegno di estrema destra del premier Orban in vista delle elezioni del prossimo anno. Quest'ultimo ha annunciato questa settimana un referendum sulla tutela dei minori. In un videomessaggio pubblicato mercoledì scorso, Orban ha dichiarato che Bruxelles ha attaccato l’Ungheria per l’approvazione della legge sulla tutela dei minori, che per i detrattori è discriminatoria nei confronti della comunità Lgbti. (segue) (Vap)