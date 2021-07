Business news: Kazakhstan, Air Astana torna a produrre profitti nella prima metà dell’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea kazakha Air Astana è tornata a produrre profitti nella prima metà del 2021. Lo rende noto la stessa società in un comunicato. Nei primi sei mesi dello scorso anno Air Astana aveva registrato perdite per 66,2 milioni di dollari. Nello stesso periodo di quest’anno, il profitto netto è stato pari a 4,9 milioni di dollari. Il numero di passeggeri è cresciuto del 91 per cento su base annuale attestandosi a 2,97 milioni. L’incremento maggiore arriva dai passeggeri dei voli domestici, aumentati del 125 per cento a 2,5 milioni. (Res)