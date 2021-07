Business news: India, milioni di posti di lavoro persi nel turismo, necessari anni per la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di coronavirus e le conseguenti misure di contenimento hanno colpito duramente il turismo indiano e ci vorranno tre o quattro anni per la ripresa del settore. È quanto emerge da un’analisi del Consiglio nazionale per la ricerca economica applicata (Ncaer), presentato dal ministero del Turismo in risposta a un’interrogazione parlamentare della Camera del popolo (bassa). Secondo il rapporto 14,5 milioni di posti di lavoro sono stai persi solo nel primo trimestre dell’anno fiscale 2020-21, iniziato ad aprile 2020, poco dopo l’imposizione del lockdown nazionale; altri 5,2 milioni di posti nel secondo trimestre e 1,8 milioni nel terzo. Il ministero del Turismo ha istituito una task force per far fronte alla sfida posta dall’emergenza Covid-19. Il settore conta per il 2,5 per cento del prodotto interno lordo. (Inn)