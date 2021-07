Business news: Cina, banca centrale sostiene sperimentazione libero scambio yuan a Shanghai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca del popolo cinese (Pboc), la banca centrale della Cina, sosterrà Shanghai nel progetto pilota di libero scambio dello yuan e agevolerà il commercio e gli investimenti internazionali. Lo ha annunciato Wang Xin, direttore dell'istituto. "La libera convertibilità dello yuan e la libera emissione di capitali dovranno rispecchiare i requisiti normativi contro il riciclaggio di denaro, l'accredito del terrorismo e l'evasione delle tasse", ha sottolineato Wang. L'iniziativa agevolerà gli investitori stranieri che hanno una crescente disponibilità a detenere asset finanziari in yuan, dal momento che Shanghai sta diventando un centro di allocazione di asset, determinazione dei prezzi e gestione del rischio. "Shanghai svilupperà nuovi regolamenti per le transazioni in yuan e per il commercio estero, così da aumentare l'apertura bidirezionale del mercato", ha dichiarato Chen Yin, vicesindaco esecutivo di Shanghai. (Cip)