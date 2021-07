Business news: Tsmc aprirà impianto microchip in Giappone per servire Sony

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (Tsmc) ha concluso la procedura di "due diligence" in vista della realizzazione del primo stabilimento aziendale per la produzione di microchip in Giappone, e sarebbe vicina ad una decisione definitiva in merito all'apertura del nuovo stabilimento entro il 2023. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", secondo cui lo stabilimento sorgerà nella prefettura giapponese meridionale di Kumamoto, e produrrà circa 40mila wafer al mese con tecnologia a 28 nanometri che verranno perlopiù destinati alla produzione di sensori ottici dell'azienda Sony. Il presidente di Tsmc, Mark Liu, aveva confermato lo scorso 15 luglio che il colosso dell'elettronica taiwanese era impegnato nel processo di due diligence in vista della futura apertura di uno stabilimento in Giappone: "E' ancora presto per divulgare la decisione, perché sarà basata sulle esigenze della nostra clientela, l'efficacia operativa e la valutazione delle economie di costo", aveva aggiunto Liu. Il progetto non è incluso nel piano triennale di spesa da 100 miliardi di dollari recentemente presentato dall'azienda. Liu aveva anche confermato che l'azienda non esclude di espandere ulteriormente la propria capacità produttiva negli Stati Uniti, e che l'impianto da 12 miliardi di dollari in fase di realizzazione in Arizona avvierà le attività di produzione di massa nel primo trimestre 2024. (Git)