Business news: Corea del Sud, l'ipo di Kakao Bank raccoglie 2,2 milairdi di dollari

- La banca digitale sudcoreana Kakao Bank Corp raccoglierà 2.600 miliardi di won (2,2 miliardi di dollari) tramite il collocamento di 65,5 milioni di azioni di nuova emissione nel contesto di una offerta pubblica iniziale (Ipo). Lo ha annunciato l'azienda nella documentazione presentata alla Borsa di Seul. Il prezzo unitario delle azioni di Kakao Bank è stato fissato a 39mila won, il massimo della forbice indicata dai documenti regolatori presentati questo mese. L'ipo, attesa per il mese di agosto, sarà la più significativa effettuata in Corea del Sud dopo quella da 2.700 miliardi di won condotta in porto dalla società produttrice di videogiochi Netmarble nel 2017. (Git)