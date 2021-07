Business news: Cina, si apre la fiera per lo sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta a Xining, nella provincia del Qinghai della Cina nord-occidentale, la 22ma edizione della Fiera per lo sviluppo sostenibile (China investment and trade fair for green development), attirando un investimento totale di 240 miliardi di yuan (circa 37 miliardi di dollari Usa) nel giorno dell'inaugurazione. Con una serie di attività previste da remoto ed in presenza, l'evento si connota come un forum per la promozione di progetti inerenti allo sviluppo sostenibile e all'ecosostenibilità. Fondata nel 2000, la fiera ha conseguito nel corso delle sue edizioni un importo totale di contratti di investimento che supera i 2.040 miliardi di yuan (circa 315 miliardi di dollari), cifra che ha promosso l'adeguamento della struttura economica e la trasformazione industriale della provincia del Qinghai. Situata sull'altopiano del Qinghai-Tibet, la provincia vanta una ricchezza di risorse minerarie, culturali e turistiche. (Cip)