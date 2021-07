Business news: Covid, dal 27 luglio Taiwan allenterà le restrizioni dello stato d'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan allenterà le restrizioni per il controllo dell'epidemia di Covid-19 dal prossimo 27 luglio al 9 agosto: le attività potranno riaprire con il limite degli assembramenti che sarà portato a meno di 50 persone al chiuso e a meno di 100 all'aperto. Lo conferma il portavoce del gabinetto Lo Ping-cheng sulla base di un piano presentato dal Centro epidemiologico di Taiwan (Cecc), riferendo che maggiori dettagli saranno rilasciati a breve. Tra le novità di rilievo, l'allentamento del limite degli assembramenti, finora consentiti per un massimo di cinque persone e dieci all'aperto. Inoltre, le aree ristoro nei supermercati e nei centri commerciali potranno aprire, mentre i banchetti nuziali, i funerali e le celebrazioni saranno di nuovo consentiti. Riapriranno asili nido e scuole materne, mentre le squadre sportive potranno tornare ad allenarsi in presenza. I locali al coperto saranno aperti al pubblico, potranno riaprire anche le piste da bowling e le sale da biliardo. Per quanto riguarda le attività all'aperto, i porti di pesca e le barche saranno nuovamente agibili ai turisti. Resteranno comunque vietati i luoghi dove non è possibile indossare continuamente la mascherina, come le zone costiere, le spiagge, i parchi acquatici e le aree di campeggio in montagna. (Cip)