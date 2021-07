Kosovo: premier Kurti, accoglieremmo con piacere il riconoscimento dalla Grecia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro si è opposto all'idea dello scambio di terre con la Serbia e al ridisegno dei confini nei Balcani e ha anche sottolineato che lo status del Kosovo è stato stabilito in modo permanente e che il dialogo con Belgrado riguarda solo le future relazioni tra i due Paesi. “Possiamo risolvere le questioni in sospeso con i nostri vicini attraverso il dialogo. Riusciremo a fissare le relazioni nei Balcani solo con un dialogo di principio e ben preparato, fondato sui valori europei. L'indipendenza del Kosovo è un fatto da tredici anni. Dalla decisione della Corte internazionale di giustizia nel 2010, che ha convalidato il fatto che la dichiarazione di indipendenza del Kosovo non ha violato il diritto internazionale, il dibattito sulla statualità è chiuso. Non parlerò dello status del Kosovo, né della nostra integrità territoriale. È una questione risolta. Noi non possiamo permettere il rilancio di progetti falliti di scambio territoriale né di bosniaci del Kosovo, la Serbia dovrebbe ora prendere le distanze da Milosevic (Slobodan, ex presidente della Jugoslavia), e non insistere che in qualche modo continui a raggiungere i vecchi obiettivi, con nuovi mezzi. L'unico argomento è il rapporto tra il Kosovo e la Serbia". (segue) (Gra)