Kosovo: premier Kurti, accoglieremmo con piacere il riconoscimento dalla Grecia (3)

- Kurti, durante l’intervista, ha affermato che il governo del Kosovo si sta concentrando su due priorità urgenti: la gestione della pandemia e la ripresa economica. "Inoltre le nostre riforme nel sistema giudiziario, la lotta alla corruzione e la conservazione dei fondi pubblici hanno avuto un impatto positivo nell'aumentare la fiducia dei cittadini nei confronti delle pubbliche istituzioni. Sul fronte economico nei primi cinque mesi di quest'anno abbiamo registrato dei risultati molto positivi e promettenti. La nostra attività economica è aumentata del 15 per cento, le entrate di bilancio del 30 per cento, le esportazioni del 66 per cento e per quest'anno il progetto di crescita economica è del 7,9 per cento. Abbiamo anche progettato un pacchetto di rilancio economico con 1,1 miliardi di euro di contributi alla nostra economia". (segue) (Gra)