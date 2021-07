Kosovo: presidente Osmani, l'indipendenza è una "realtà irreversibile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' tempo per i Paesi della comunità internazionale di riconoscere la "realtà irreversibile" dell'indipendenza del Kosovo. Lo ha scritto su Twitter la presidente kosovara Vjosa Osmani, in occasione dell'undicesimo anniversario della sentenza della Corte internazionale di giustizia secondo cui la dichiarazione d'indipendenza del Kosovo non viola il diritto internazionale. "La Repubblica del Kosovo è qua per rimanere: sovrana, indipendente e amante della pace", ha affermato Osmani, secondo cui "rimarrà per sempre tale". (segue) (Alt)