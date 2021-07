Giappone-Kosovo: ministro Esteri Motegi riceve presidente Osmani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente kosovara, Vjosa Osmani, si trova in visita in Giappone in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo l'accoglienza organizzata dall'imperatore Naruhito, ha scritto la presidente kosovara su Facebook, "oggi a Tokyo sono stata accolta anche dal ministro degli Esteri del Giappone Toshimitsu Motegi". "È stata una buona occasione per invitare a favorire gli investimenti giapponesi in Kosovo e cercare sostegno per il Kosovo nell'arena internazionale, oltre che per ringraziare le istituzioni giapponesi per il continuo sostegno al nostro Paese", ha affermato Osmani.(Alt)