Covid: Parente (Iv), rendere attuabile normativa su visite parenti in ospedale

- La senatrice di Italia viva Annamaria Parente, presidente della commissione Sanità a palazzo Madama, rileva: "Siamo molto felici che il nuovo decreto del governo preveda la possibilità di accesso anche ai reparti ospedalieri dei parenti dei pazienti. È ora che pensiamo alla salute anche dei malati non Covid troppo spesso abbandonati in questo anno e mezzo di epidemia da coronavirus". La parlamentare aggiunge in una nota: "Nello stesso tempo continuiamo ad essere preoccupati della effettiva attuazione della norma appena approvata dal Cdm. Quando questa disposizione entrerà in vigore dovremmo prevedere regole sicure per le strutture ospedalieri, sostenendo il lavoro delle Regioni e delle Asl e, in collaborazione con le associazioni dei pazienti, vigilare perché ciò avvenga. Non vorremmo capitasse come nelle Rsa dove per l’entrata dei pazienti ci sono le regole stabilite ma spesso non realizzate e di fatto molti parenti non possono ancora visitare i loro cari". L'esponente di Iv conclude: "Ci impegneremo, appena il nuovo decreto arriverà alle Camere a rendere, in accordo con il governo, le normative quanto più è possibile precise e attuabili". (Com)