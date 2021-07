Milano: in migliaia in piazza contro il green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In migliaia oggi hanno sfilato a Milano, come in altre città italiane, per protestare contro il green pass e le nuove indicazioni del governo sull'accesso ai luoghi pubblici che entreranno in vigore dal 6 agosto, decisioni prese a seguito dell'aumento dei contagi Covid dovuti principalmente alla variante Delta. "No green pass" e "Libertà" sono stati i cori maggiormente intonati dai partecipanti, donne e uomini di ogni età, diverse anche le famiglie presenti con i propri figli. I manifestanti si sono dati appuntamento tramite diversi gruppi Facebook e Telegram, insieme ad un passaparola molto diffuso soprattutto attraverso Whatsapp. Il corteo milanese è partito da Piazza Fontana per poi dirigersi davanti al municipio in Piazza della Scala, passando davanti al duomo e attraversando galleria Vittorio Emanuele.(Rem)