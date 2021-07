Milano: De Corato (Fd'I), 210 firme in poche ore contro Area B e Area C

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano, assessore regionale alla sicurezza e membro della direzione nazionale di Fd'I, Riccardo De Corato, era presente ai gazebo di Fd'I per raccogliere le firme contro Area B, Area C e strisce blu e contro le piste ciclabili. I gazebo si sono svolti al mercato in piazza Caneva angolo via Fauchè (11-13) e in Corso Vercelli davanti al cinema Gloria (17-19). "I milanesi continuano a firmare le petizioni, contrari a queste tasse e che il Comune metta le mani nelle loro tasche. Dal 9 giugno, infatti, sono entrate nuovamente in vigore Area B e C e parcheggi a pagamento" ha affermato De Corato. "Da tempo ripeto che si tratta di misure utili solo a riempire le casse di Palazzo Marino: come ha sottolineato anche l'assestamento di Bilancio del Comune di Milano, che nel primo semestre del 2021 ha registrato meno 26 milioni di introiti da parte degli automobilisti tra Ztl, strisce blu e sanzioni comprendenti quelle riguardanti questi provvedimenti. Questa è una Giunta che da una parte, ideologicamente, vuole combattere e portare all'estinzione le auto, dall'altra, invece, le considera fonte di reddito per la città gravando sulle spalle di cittadini, degli automobilisti e dei lavoratori in un periodo economicamente difficile a causa della crisi economica dovuta alla pandemia. Oltre alle raccolte firme e ai gazebo, sta continuando anche la mia petizione online contro queste gabelle". (segue) (Com)