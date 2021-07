Arabia Saudita: incisioni rupestri di Hima diventano Patrimonio dell’umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le incisioni rupestri di Hima, nella provincia di Najran, in Arabia Saudita, sono state iscritte nella lista del Patrimonio dell’umanità dell’Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. La decisione è stata presa sabato nel corso della 44ma sessione del Comitato Patrimonio mondiale, in corso fino al 31 luglio a Fuzhou, in Cina. Situata nel sud-ovest del Regno, Hima si trovava sulle rotte commerciali e del pellegrinaggio che andavano verso sud, verso la Mesopotamia e l’Egitto. “Siamo entusiasti di avere questo sito riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio dell'umanità. L'area ha un eccezionale valore, fornendoci molti insegnamenti sull'evoluzione della cultura e della vita umana nei tempi antichi”, ha affermato il dott. Jasir al Herbish, Amministratore delegato del Comitato del patrimonio dell’Arabia Saudita.(Res)