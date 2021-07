Covid: Boccia (Pd), in piazza contro il certificato verde? La destra prenda le distanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Boccia, deputato del Partito democratico e responsabile Enti locali della segreteria nazionale, osserva: "Libertà, dittatura sanitaria, truffa Covid. Con 128 mila vittime e migliaia di operatori sanitari al fronte da ormai un anno e mezzo hanno il coraggio di parlare di truffa Covid. Profonda amarezza. Dispiace constatare - continua il parlamentare su Facebook - che in quelle piazze oggi c'è la totale mancanza di rispetto verso chi ha perso la vita, verso chi ha dovuto affrontare il dramma delle terapie intensive, verso tutti i medici e gli infermieri che continuano a sacrificare le proprie giornate per curare chi arriva in ospedale. E chi arriva in ospedale oggi sono essenzialmente non vaccinati. Questo è il risultato della destra politica che fiancheggia i negazionisti con sfumature diverse. Solo degli incoscienti possono mettere a rischio la propria salute e quella di chi gli sta accanto andando in piazza a manifestare in quel modo". L'esponente del Pd aggiunge: "Sono sempre più convinto che soltanto l'obbligo vaccinale permetterà al nostro Paese e al resto d’Europa di uscire da questa condizione. La destra dovrebbe smetterla di prestare il fianco a no vax e negazionisti. La tutela della salute del nostro Paese viene prima di qualsiasi campagna elettorale. Prima vacciniamo tutti, a partire dalle categorie più a rischio - conclude Boccia -, prima finiranno anche le limitazioni". (Rin)