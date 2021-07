© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, domenica 25 luglio, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. in serata nuove piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 14mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3851m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.Piemonte: la saccatura in arrivo dalla Francia avanza molto lentamente, predisponendo correnti instabili sud-occidentali sul nordovest italiano. Giornata ancora calda e afosa ma nel contempo anche il transito di alcuni temporali su Piemonte e VDA, i quali localmente potranno risultare anche di forte intensità e con rischio di grandinate. Asciutto in Liguria, con solo una certa variabilità tra Sole e nubi di passaggio. Mar ligure mosso.(Rpi)