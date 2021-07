Difesa: capo di Stato maggiore Vecciarelli si congratula con carabiniere Vito Dell'Aquila per l'oro olimpico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, si è complimentato con il carabiniere brindisino Vito Dell'Aquila per la medaglia d'oro vinta oggi nella finale maschile di Taekwondo 58 kg alle Olimpiadi di Tokyo 2020. "Un grande risultato che testimonia l’impegno profuso dalla Difesa nella formazione sportiva nonché la validità dei centri sportivi dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei Carabinieri", si legge in una nota dello Stato maggiore della difesa, ricordando che con lui l’Italia porta a casa la prima medaglia olimpica di questa edizione dei Giochi. All’appuntamento sportivo più importante nel panorama internazionale, sottolinea la nota, sono in gara 129 atleti delle Forze armate su un totale di 384 italiani, rappresentando un terzo del totale: 47 dell'Esercito, 14 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare, 38 dell'Arma dei Carabinieri. (Com)