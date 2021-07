Business news: Olimpiadi, Toyota cancella pubblicità televisive in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toyota Morto, uno dei principali sponsor delle Olimpiadi estive di Tokyo, ha deciso di non trasmettere alcuna pubblicità televisiva in Giappone durante i Giochi, e i funzionari dell'azienda non saranno presenti alla cerimonia di apertura o ad altri eventi. La decisione, confermata dall'azienda il 19 luglio, prende atto del clima di sfiducia e incertezza dell'opinione pubblica giapponese in merito all'evento, che pare aver spinto Toyota - uno dei principali sponsor dei Giochi - a decidere di distanziarvisi il più possibile in termini d'immagine, almeno sul mercato interno giapponese. Toyota garantirà comunque la fornitura di 3.340 veicoli, inclusi veicoli elettrici e a celle di combustile, per il trasporto di atleti e membri delle delegazioni olimpiche. L'azienda fornirà inoltre robot utilizzati presso i principali siti delle olimpiadi, e continuerà a promuovere gli atleti di cui è sponsor sul web. (Git)