Business news: finlandese Nokia si aggiudica il suo primo contratto 5G in Cina

- Nokia, la multinazionale finlandese produttrice di apparecchiature per telecomunicazioni, si è aggiudicata il suo primo contratto radio 5G in Cina, assicurandosi una quota in uno dei tre nuovi appalti 5G di China Mobile, mentre la rivale svedese Ericsson ha perso quote di mercato. Lo riferisce il quotidiano cinese "Global Times", secondo cui in tutti e tre i contratti le quote di maggioranza sono andate ad aziende cinesi come Huawei e Zte. L'assegnazione a Ericsson di una quota inferiore era attesa, dopo che la Svezia ha deciso di escludere i fornitori cinesi dalle proprie reti 5G. Nokia, che non aveva ottenuto alcun contratto 5G in Cina lo scorso anno, ha ottenuto una quota del dieci per cento in uno dei tre, mentre Ericsson ha ottenuto il 9,6 per cento in un altro. Gli altri due grandi operatori di telecomunicazioni cinesi, China Telecom e China Unicom, annunceranno presto i vincitori della seconda fase dei contratti 5G. (Cip)