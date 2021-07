Business news: Taiwan, Univergy Solar sviluppa tre progetti solari da 3,5 megawatt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spagnola Univergy Solar ha completato la costruzione di un progetto solare e ne ha iniziati altri due nella città di Tainan nel sud-ovest di Taiwan, di fronte allo stretto di Formosa, che raggiungeranno una capacità complessiva di 3,5 megawatt. In particolare, il progetto solare "Xueshan" da 1,4 megawatt, completato a Tainan City Qigu Dist, "Xinpu" da un megawatt a Tainan City Qigu Dist e "Matelanshan" nel distretto di Shanshang da 1 megawatt. Il responsabile del gruppo delle energie rinnovabili dell'azienda a Taiwan, Sherry Chen, ha sottolineato che il completamento con successo di questo primo progetto solare e l'avvio di altri due progetti, tutti sviluppati in aree agricole nella città di Tainan, "segnano il consolidamento di Univergy nel mercato delle energie rinnovabili a Taiwan per lo sviluppo di nuovi progetti fotovoltaici che la società intraprenderà in futuro". (Spm)