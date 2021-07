Covid: manifestazione non autorizzata a Roma contro obbligo vaccinale, molti identificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa poco fa a Roma, senza particolari problematiche, la manifestazione non autorizzata di ha voluto contestare anche la sola idea dell’obbligatorietà vaccinale anticovid (green pass). I manifestanti si sono riuniti a Piazza del Popolo grazie ad un passaparola sui social ma la reazione della questura è stata pronta con l’organizzazione di un servizio di ordine pubblico per fronteggiare eventuali intemperanze. Dopo una mediazione alcune migliaia di manifestanti sono stati accompagnati in corteo verso piazza Mazzini. Alcuni manifestanti sono stati identificati e si procederà contro di loro per manifestazione non autorizzata.(Rer)