- "Una giornata storica per la Toscana: da oggi Montecatini Terme entra a far parte del Patrimonio Unesco, nel circuito delle Great Spas of Europe. Un riconoscimento importantissimo per rilanciare il turismo in una città particolarmente bella della nostra Regione". Lo scrive su Facebook il senatore del Partito democratico, Andrea Marcucci. (Rin)