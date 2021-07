Migranti: Bernini (FI), estate cruciale su più fronti, serve strategia Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, osserva: "Ventotto sbarchi in 24 ore con l’hot spot perennemente al collasso: come previsto da Frontex, Lampedusa sta vivendo un’estate in emergenza continua, con la rotta tunisina che sta sopravanzando le partenze dalla Libia, anche perché negli ultimi giorni più di 1.500 migranti sono stati intercettati dalla guardia costiera. Sulla questione migratoria - continua la parlamentare in una nota - l’Ue non può più limitarsi agli annunci e alla solidarietà fittizia, perché i prossimi mesi saranno cruciali non solo sul fronte mediterraneo: l’Austria ha già rafforzato i controlli alla frontiera orientale dopo l’incremento esponenziale di arrivi, con la previsione di un esodo di massa dall’Afghanistan. Occorrerebbe una strategia comunitaria, invece c’è solo e sempre la tattica del rinvio". (Com)