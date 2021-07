Roma: Assessore Municipio XIII, dopo decenni riqualificato parco Commendone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo un’attesa lunga decenni, i cittadini di Torrevecchia possono iniziare ad usufruire di un nuovo parco attrezzato". Lo scrive in un post su Facebook Emanuele Penna, assessore all'Ambiente del Municipio Roma XIII riferendosi ai lavori di riqualificazione del parco Commendone. "È stato un percorso lungo e faticoso, e che ha visto coinvolti direttamente i cittadini in un percorso partecipato per la definizione del progetto. Parliamo -continua Penna- di un'area di quasi 20mila metri quadrati che fino a ottobre 2018 non poteva essere manutenuta dal Servizio Giardini, in quanto ancora in carico ad Ater. C’è voluto più di un anno per effettuare questo passaggio amministrativo, conclusosi a ottobre 2018, con l’acquisizione dell’area da parte dell’amministrazione, azione che ha permesso l’avvio della manutenzione ordinaria e straordinaria. Contestualmente -conclude Penna- sono stati rimossi i vecchi pali della luce non funzionanti e pericolosissimi poiché in stato avanzato di degrado e rimossa l’area giochi esistente, uno spazio fatiscente, risalente agli anni 80". (Com)