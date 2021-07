Covid: assessore Lazio, favorevole tamponi a prezzi calmierati ma serve norma nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Lazio è sempre stato favorevole ad evitare speculazioni su tamponi e test antigenici, tant'è che con la gran parte delle associazioni di categoria sono state sottoscritte intese per calmierare i prezzi. Nonostante ciò, alcuni privati hanno fatto ricorso in sede di Tar e Consiglio di Stato. Pertanto sarebbe opportuno che vi fosse una specifica disposizione nazionale in merito, per evitare disomogeneità e contenziosi e definire, con norma primaria, che nel bilanciamento dei contrapposti interessi prevalga l'interesse alla salute pubblica". Lo dichiara in una nota l'Assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Com)