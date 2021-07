Vaccini: Moratti, in Lombardia 1432 i turisti prenotati per ricevere dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Data la disponibilità di vaccino monodose Janssen di Johnson & Johnson "sono in corso iniziative sul territorio, su impulso delle Ats, con il coinvolgimento attivo dei sindaci e dei medici di medicina generale, per aumentare l’adesione da parte dei cittadini over 60 non ancora vaccinati". Lo comunica sulla propria pagina Facebook la vice presidente e assessore al welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti. “L’accesso alla vaccinazione è libero – ricorda Moratti - presso i centri vaccinali o su unità mobili di Areu. L’iniziativa di promozione della vaccinazione con l’ausilio delle unità mobili vaccinali e la collaborazione delle amministrazioni comunali è già partita in molti Comuni del territorio, tra cui Mortara, Monzambano, Milano (21-31 luglio), Brescia (23-29 luglio), mentre a Bergamo partirà da martedì 27 luglio (e fino all'11 agosto)”. Per dare la massima evidenza alla possibilità per gli over 60 di accedere senza prenotazione (accesso diretto) alla vaccinazione, è stato inserito in piattaforma il seguente avviso: “Se hai un’età uguale o maggiore di 60 anni (compresi i nati nel 1961) puoi accedere alla vaccinazione anti Covid-19 senza prenotazione (libero accesso) in qualsiasi centro vaccinale della Lombardia”. Nei Municipi di Milano sono finora state effettuate 439 somministrazioni a over 60: “Ringrazio Areu, le Ats e i sindaci dei Comuni interessati da questa campagna speciale del piano vaccinazioni per la grande collaborazione messa in campo per raggiungere un obiettivo comune. Infine, sono 1432 i turisti che si fermeranno almeno 14 giorni in Lombardia a essersi prenotati per ricevere il vaccino” ha aggiunto la vicepresidente di Regione Lombardia (Rem)