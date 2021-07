Lombardia: Pizzul (Pd), fare piena luce su concorso in Arpa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale in Lombardia Fabio Pizzul in merito a quanto scritto oggi sul dorso milanese del Corriere a proposito di un concorso per dirigenti in Arpa, l'agenzia per l'ambiente della Regione, i cui vincitori erano stati preannunciati al Corriere già nove mesi fa, in una nota dichiara: "Quanto rivelato dal Corriere è molto grave. Da tempo denunciamo l'opacità di questa giunta regionale e, in particolare, la gestione poco trasparente delle società partecipate e degli enti regionali. L'occupazione degli enti con uomini e donne di area è una costante ed è puro esercizio di potere, senza alcun rispetto per le funzioni che dovranno esercitare. Sulla vicenda va fatta piena luce." (Com)