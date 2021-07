Algeria-Italia: colloquio tra Lamamra e Di Maio, focus su rafforzamento relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Algeria e Italia in materia di economia e sicurezza è stato al centro del colloquio telefonico tra il ministro degli Esteri dell’Algeria, Ramtane Lamamra, e l’omologo italiano, Luigi Di Maio. Lo rende noto il portale informativo “Algerie patriotique”, secondo il quale le due parti avrebbero discusso della situazione nella regione del Sahel, in particolare degli sforzi compiuti per il raggiungimento della pace in Libia e in Mali. Durante il colloquio i ministri avrebbero anche discusso il dossier del Sahara occidentale e gli ultimi sviluppi in Medio Oriente.(Ala)