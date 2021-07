agroalimentare: Coldiretti Lazio, nasce rete mondiale mercati contadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è una giornata importantissima, perché dal Mercato di via San Teodoro, il nostro tempio della multifunzionalità e della vendita diretta, nasce la prima rete mondiale dei Farmers Market. Una grandissima opportunità per i popoli, per il cibo e contro lo spreco. Una nuova iniziativa e una nuova opportunità per gli agricoltori di tutto il mondo. Questa giornata resterà nella storia dell'agricoltura italiana e mondiale, partendo proprio da Roma". Così in una nota il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri, che si riferisce alla prima "coalizione mondiale" dei Farmers Market, che ha visto la partecipazione di agricoltori provenienti da diversi continenti con i loro prodotti esposti al mercato di Campagna Amica in via di San Teodoro a Roma dove si è svolto il mercato internazionale promosso da Coldiretti alla presenza della vicesegretaria generale dell'Onu, Amina J. Mohammed, in occasione del pre food summit Onu, ospitato nella Capitale fino al 28 luglio. Dal Dulse canadese al Cocoyam del Ghana, dalle bacche di Karitè africane, dalla frutta del Caucaso al bitter di rafano statunitense, sono alcuni dei prodotti salvati dall'estinzione grazie al lavoro di generazioni di contadini in mostra al primo mercato glocal della Coldiretti. (segue) (Com)