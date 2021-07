agroalimentare: Coldiretti Lazio, nasce rete mondiale mercati contadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'iniziativa che nasce per rispondere alla richiesta di cibi sani e locali da parte dei consumatori - aggiunge Granieri - e alla necessità di garantire gli approvvigionamenti alimentari in tutto il mondo, dove la povertà alimentare cresce del 15 per cento a causa dell'emergenza sanitaria". Presenti questa mattina insieme alla vicesegretaria generale dell'Onu, che ha incontrato le donne dell'agricoltura di tutto il mondo, anche il vice direttore della Fao, Maurizio Martina, il Segretario generale della Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri e il direttore nazionale di Campagna Amica, Carmelo Troccoli. L'Italia è il Paese della Ue con la più estesa rete organizzata di mercati contadini con 12.000 agricoltori coinvolti in circa 1.200 farmers market di Campagna Amica, per un fatturato nazionale della filiera corta con vendita diretta che raggiunge i 6 miliardi di euro all'anno. La spesa media nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica è passata nel 2020 da 27 euro a 34 euro, secondo l'indagine Coldiretti/Ixe', arrivando a rappresentare oltre un terzo della spesa alimentare totale tra coloro che frequentano i farmers market. (Com)