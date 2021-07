Lazio: Ghera (Fd'I), truffa Cooperativa edilizia a Nettuno, istituzioni intervengano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho incontrato oggi le famiglie e i tanti anziani del condominio di piazza La Pira a Nettuno per fargli sentire il sostegno e la vicinanza mia personale e di Fdi". Così in un comunicato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Fabrizio Ghera. "Alle vittime della truffa da parte del presidente della Cooperativa edilizia Azzurra, che non ha mai versato alla banca le rate del mutuo regolarmente pagate, ho ribadito che a vari livelli istituzionali ci stiamo impegnando affinché la politica, senza distinzioni di partito, si adoperi per impedire la vendita all'asta delle loro case e per tutelarne definitivamente la legittima proprietà. Conoscevo già le storie di queste persone -continua Ghera-, fatte di sacrifici e duro onesto lavoro, ma parlandoci, standoci insieme una mattinata, ho percepito la drammaticità della loro condizione psicologica. Si vedono sottratto con la frode, senza avere avuto mai un'avvisaglia, il bene primario della vita e per di più in età avanzata. Alla Regione Lazio con una mia interrogazione, al Ministero dello Sviluppo economico tramite i nostri parlamentari, abbiamo chiesto che le istituzioni difendano gli interessi dei cittadini bloccando la vendita degli immobili. Si dispongano ad accertare quali soggetti e con quali modalità hanno favorito e coperto il presidente della Società cooperativa Azzurra, mentre sottraeva il denaro dei mutui, falsificava i bilanci e otteneva finanziamenti pubblici. Da accertare inoltre come sono stati impiegati questi soldi e come mai il sistema bancario per decenni non ha rilevato le morosità". (Com)