Usa-Cina: vice segretaria Sherman domani a Tianjin, incontro con ministro Esteri Wang Yi (2)

- Dopo aver lasciato Tianjin, la numero due del dipartimento di Stato si recherà anche in Oman. La visita giunge in un momento di massima tensione tra Stati Uniti e Cina, con il presidente Usa Joe Biden che lunedì 19 luglio ha accusato la Repubblica popolare di essere dietro l’attacco informatico che ha colpito nelle scorse settimane i server di posta elettronica Microsoft. Ieri la Cina ha imposto sanzioni contro sette individui ed entità statunitensi in risposta alle recenti sanzioni Usa nei confronti di sette funzionari cinesi a Hong Kong. Secondo alcune indiscrezioni di stampa, i colloqui tra Sherman e Wang potrebbero aprire la strada a un potenziale incontro tra i presidenti Biden e Xi Jinping a Roma a ottobre, a margine del vertice G20. La scorsa settimana il quotidiano di Hong Kong “South China Morning Post” ha scritto che il governo cinese avrebbe voluto che Sherman incontrasse a Tianjin solo il suo omologo Xie Feng e non il ministro Wang Yi. Quella della vice segretaria di Stato sarà la seconda visita di un alto funzionario dell’amministrazione Biden in Cina (la prima è stata quella dell’inviato per il Clima John Kerry ad aprile). (Nys)